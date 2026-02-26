Perché Thuram non incide? Sta male in campo | spreca troppe energie per…

La voglia di lasciare il segno in Inter-Bodø si è vista solo a sprazzi. Un paio di accelerazioni, nulla di più. Troppo poco per chi, nei momenti migliori dal suo arrivo in nerazzurro, aveva abituato tutti a giocate da trascinatore. Il Corriere dello Sport apre così la sua analisi sul momento complicato di Marcus Thuram, reduce da un’altra prestazione opaca dopo quella già deludente contro il Lecce. Due partite diverse per contesto e peso specifico, ma accomunate da un rendimento insufficiente. Segno che non è la competizione a incidere, bensì una condizione generale lontana dagli standard abituali. Con Lautaro Martinez fermo ai box, le aspettative su Thuram si erano inevitabilmente alzate. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Pagelle Atalanta-Inter 0-1, Akanji muro: Thuram non incide

Inter Como LIVE 2-0: Thuram raddoppia su corner! Lautaro spreca il trisdi Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 18:00 a San Siro per Inter Como, match valevole per la 14^ giornata della Serie A 2025/26: seguilo live con...

Temi più discussi: Inter-Bodo Glimt 1-2, le pagelle: frittata Akanji (4), Thuram non incide (5). Impreciso Barella (5); Thuram 4, Akanji 2: le pagelle dei giocatori dell'Inter nel ritorno dei playoff di Champions contro il Bodo; Le pagelle dei giallorossi in Lecce – Inter: Falcone e Tiago Gabriel in grande forma, Siebert convince; Perché Dimarco, Zielinski e Thuram non giocano Bodo/Glimt-Inter: infortunio, squalifica o turnover? Le scelte di Chivu per il playoff di Champions League.

Thuram Inter, il momento negativo è preoccupante: Chivu spera di ritrovarlo al massimo della condizione in vista dei prossimi impegniThuram Inter, il momento negativo è preoccupante: Chivu spera di ritrovarlo al massimo della condizione in vista dei prossimi impegni Inter, il rendimento dell’attaccante francese preoccupa l’ambiente ... calcionews24.com

Pagina 2 | Calciomercato Inter, da Thuram e Dumfries a Calhanoglu e Bisseck: ecco perché un sacrificio è probabileI mancati ottavi costano 20 milioni. I conti restano a posto, però il rischio di ricorrere alla cessione di un big è molto forte: tutti i dettagli. Intanto ai nerazzurri restano due obiettivi importan ... tuttosport.com

Si esce, come previsto e deciso dalla pertita dell'andata. Sincerente pensavo di vedere almeno 2 goal, ma quando nei primi 45 minuti la palla non voleva entrare. Poco precisi sotto porta e troppa fretta di segnare. Thuram non corre più e non è più quello che c - facebook.com facebook