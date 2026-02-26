Perché il Festival non va | Pausini a disagio format impiegatizio E nessun fenomeno

Il festival sembra soffrire di una formula ormai stanca, con lunghe dirette e un susseguirsi di canzoni che non riescono a coinvolgere. La tensione tra artisti e pubblico si fa sentire, mentre alcuni partecipanti manifestano disagio durante le esibizioni. La struttura del format appare impiegatizia e poco dinamica, contribuendo a un senso di stanchezza generale che si riflette anche sulle performance sul palco.

Giunti a questo punto del Festival, si possono addurre tutte le giustificazioni possibili; una cosa, però, appare evidente: Sanremo 2026 non funziona, o quantomeno non è all’altezza delle edizioni precedenti. Sarebbe fin troppo semplice attribuire ogni responsabilità a Carlo Conti, che pure non ne è esente. Il nodo sta piuttosto nel «format Conti», poco adatto a una manifestazione di tale portata: eccessivamente impiegatizio, troppo preoccupato che tutto proceda senza intoppi e ancorato a una visione televisiva che guarda più al passato che al presente. Dopo la prima serata, gli autori avrebbero dovuto introdurre uno scarto, un elemento di discontinuità; la seconda, invece, è stata costruita pigramente sulla falsariga della precedente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Inno Nazionale: Arisa spiega il suo approccio più fedele all’originale e il disagio per i paragoni con Pausini.Arisa e l’Inno Nazionale: Un Dibattito sull’Identità tra Tradizione e Personalizzazione Arisa ha espresso un certo disagio riguardo ai paragoni tra...

