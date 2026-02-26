Perché Federica Brignone non farà la discesa a Soldeu | le dichiarazioni e le ombre sul futuro

Federica Brignone ha deciso di non partecipare alla discesa libera femminile di Soldeu, in Andorra, annunciando la sua assenza con alcune dichiarazioni. La scelta ha suscitato curiosità tra gli appassionati, anche se ancora non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni che l’hanno portata a questa decisione. La sua assenza potrebbe influenzare le dinamiche della competizione e il modo in cui gli altri atleti si preparano alla gara.

Federica Brignone non sarà in gara nella discesa libera femminile di Soldeu (Andorra) valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra sente ancora troppo dolore alla gamba sinistra ed anche in videoconferenza ha affermato di valutare giorno per giorno la possibilità di gareggiare nei successivi due superG del fine settimana. I problemi persistenti alla gamba potrebbero anche far desistere l’azzurra, portandola a riflessioni diverse sul futuro agonistico, secondo quanto affermato alla stampa. L’azzurra avrebbe voluto gareggiare, ma sente ancora troppo dolore: “In settimana abbiamo valutato se venire qui, se continuare e quale fosse la scelta migliore per me. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone, il regalo più bello a Milano Cortina 2026 e la convivenza col dolore: Non deve essere una tortura · Sci alpinoA Soldeu riparte la Coppa del mondo di sci alpino e Federica Brignone si presenta per la prima volta da bicampionessa Olimpica, pur sentendo ancora dolore alla gamba: Ma non ho il sentimento di voler ... olympics.com

Federica Brignone: Se non miglioro, difficile vedermi il prossimo anno. La fame è vincere altre gareFederica Brignone sarà protagonista nel weekend di Soldeu, dove andranno in scena tre gare valide per la Coppa del Mondo di sci alpino: si inizierà ... oasport.it

Non è stato un rientro semplice per Federica Brignone dopo le Olimpiadi Il fisico presenta ancora il conto e a Soldeu la valdostana ha dovuto fermarsi, saltando una prova per il dolore alla gamba. Ora Fede dovrà valutare giorno per giorno come gestire il x.com

«Estoy listo para revisar mis objetivos dentro de un par de carreras, por ahora mantengo los pies en el suelo. Federica Brignone es una inspiración para mí. ¿Petrucci me anima ¡Y yo a él!». facebook