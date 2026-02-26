Perché centinaia di studenti monzesi invaderanno l' U-Power Stadium
Domani, l’U-Power Stadium sarà teatro di un’affluenza straordinaria di studenti provenienti da diverse scuole primarie di Monza. Circa 300 ragazzi parteciperanno all’evento in occasione della partita tra AC Monza e Virtus Entella, creando un’occasione di incontro tra il mondo scolastico e lo sport. L’evento si svolge nell’ambito di un progetto dedicato ai giovani e alle attività extrascolastiche.
l'U-Power Stadium sarà invaso da centinaia di studenti. L’appuntamento è fissato per domani, venerdì 27 febbraio, quando in occasione della partita AC Monza – Virtus Entella, gli spalti dell’arena calcistica accoglieranno oltre 300 studenti di 7 diverse scuole primarie, nell’ambito del progetto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
