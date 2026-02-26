Per Poste un 2025 da record | ricavi e utili più alti di sempre

Poste Italiane ha presentato i risultati dell’ultimo anno, evidenziando un andamento positivo nei ricavi e negli utili rispetto ai dati storici. La società ha anche condiviso le previsioni per il 2026, indicando un trend di crescita continuo. Durante l’evento, sono stati illustrati i numeri chiave relativi alle performance finanziarie e alle strategie future, senza entrare nel dettaglio delle analisi di mercato.

Il 2025 per Poste Italiane verrà ricordato come un anno da record, con "i migliori risultati della storia", come sottolinea l'ad Del Fante. Dal passato, con un 2025 da record, al futuro, con una guidance per il 2026 di nuovo in crescita. Poste Italiane, nel Capital Market Days, svela i conti dell’anno appena terminato. Un “anno eccezionale”, come lo definisce l’amministratore delegato del gruppo, Matteo Del Fante. I ricavi sono stati da record a quota 13,1 miliardi, in rialzo del 4,2% rispetto al 2024. Anche l’Ebit adjusted è da record, a quota 3,24 miliardi e in crescita del 9,6% in linea con la guidance aggiornata. Si colloca nella “parte alta della guidance”, come sottolinea Del Fante agli analisti, anche l’utile netto che raggiunge i 2,22 miliardi, con un netto aumento rispetto all’anno precedente (+10,3%). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

