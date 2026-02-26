Per la rassegna I Sabati del Conservatorio arrivano i 110 e lode del Pollini

Il 28 febbraio alle 18 si terrà un concerto nell’ambito della rassegna “I Sabati del Conservatorio” dedicato alle giovani promesse del “Pollini”. Il recital rappresenta un momento di passaggio tra gli studi e il debutto nel mondo musicale, con un programma studiato per mettere in mostra le capacità dei diplomandi. L’evento si svolge sul palco del conservatorio, offrendo un’opportunità di confronto diretto con il pubblico.

Secondo tempo dedicato alle nuove eccellenze del “Pollini”: il 28 febbraio, alle 18, sul palco della rassegna “I Sabati del Conservatorio” un altro concerto che simbolicamente prelude alla carriera professionale degli esecutori coinvolti, freschi di diploma, con un programma di musiche pensato appositamente per metterne in risalto il livello di preparazione maturato e la sensibilità artistica. È “110. e lode, bis!”, continuazione della sfilata di note a cura dei migliori diplomati, quest’anno, appunto, suddivisa in due distinti momenti per dare modo a tutti i giovani interpreti che si sono distinti durante gli studi e il diploma finale di esibirsi all’interno del blasonato cartellone di casa all’Auditorium Pollini. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

