Il sottosegretario all’Innovazione tecnologica ha annunciato iniziative per creare nuovi posti di lavoro e contrastare la disoccupazione. A livello europeo, sono stati adottati limiti e sanzioni per regolamentare il settore, cercando di frenare pratiche incontrollate. L’obiettivo è affrontare le sfide occupazionali con misure concrete e mirate. La strategia mira a sostenere il mercato del lavoro e a garantire maggiore stabilità.

Sottosegretario Butti, di rivoluzioni sociali ed economiche legate all’innovazione tecnologica ne abbiamo vissute tante. Da quella industriale con la meccanizzazione dei processi, a Internet con la globalizzazione delle conoscenze, ma con l’Intelligenza artificiale la sensazione è di trovarci davanti a qualcosa di diverso, di più profondo, veloce. È così? «Sì, perché questa volta non stiamo solo automatizzando una macchina o un processo fisico, ma una parte dei compiti cognitivi, cioè attività di analisi, scrittura, pianificazione, assistenza decisionale. Questo rende la trasformazione più trasversale e più veloce e con un impatto su imprese, pubbliche amministrazioni, sanità, lavoro e informazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Per evitare la disoccupazione da Ia creiamo nuovi posti per gestirla»

IA e lavoro: riqualificazione urgente per evitare un divario di competenze in 41 paesi. Nuovi team ibridi all’orizzonte.L’intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama lavorativo globale, con implicazioni significative per i lavoratori di 41 paesi.

Pil italiano sopra le attese nel 2025. E disoccupazione ai nuovi minimiNel quarto trimestre 2025 il Pil italiano è salito dello 0,3% sul trimestre precedente e dello 0,8% in termini tendenziali.

The Man Behind the Chiron & Huracán Built His Own Car Company | MotoMan Podcast #012

Temi più discussi: L’occupazione cresce. Ma in tre anni di gioverno Meloni, solo per over 50. È l’effetto pensioni; Prorogata la sperimentazione della Farmacia dei Servizi: continuità garantita in attesa delle linee guida nazionali; Bonus donne disoccupate 2026, fino a 3mila euro annui di sgravio fiscale per chi assume: ecco requisiti e come ottenerlo; Fmi: la Cina tagli del 50% i sussidi all’industria per evitare tensioni globali.

Naspi, cosa fare per evitare la sospensione e la decadenza dell'indennità di disoccupazioneEntro il 31 gennaio 2026, i soggetti percettori di Naspi devono trasmettere all’Inps la dichiarazione del reddito annuo presunto, adempimento la cui omissione comporta la sospensione dell’indennità di ... notizie.tiscali.it

Disoccupazione agricola, c’è un bonus familiari da chiedere entro il 31 marzoChi presenta domanda di disoccupazione agricola 2026 potrebbe avere diritto anche a un altro aiuto economico: l’Assegno al Nucleo Familiare, uno dei bonus familiari ancora attivi per specifiche catego ... msn.com

Calendario Pagamenti INPS – Febbraio 2026 Pensioni, NASpI e ADI: scopri le date di accredito per organizzare le tue spese senza sorprese. Controlla sempre l’importo e il tuo fascicolo previdenziale per evitare ritardi o problemi. Scrivimi su WhatsApp +3 - facebook.com facebook