Pellegatti sull’analisi di Open Var | Devono spiegarci chi comanda chi dirige la partita

Nel suo canale YouTube, il giornalista di fede rossonera ha commentato l’analisi di Open Var, sottolineando la necessità di chiarimenti su chi abbia il controllo e la gestione delle decisioni durante le partite. Pellegatti ha evidenziato come sia importante capire chi si occupa di dirigere le azioni e le scelte nell’ambito di questa tecnologia, lasciando aperti diversi interrogativi.

"È incredibile! Tutti gli ex arbitri interpellati hanno detto all'unanimità che il gol era da annullare. Da adesso bisognerà dire prima chi c'è in sala var e poi il resto, perchè decide il var. Se l'arbitro è il più bravo del mondo, o il contrario, allora decide il var. Signori non va bene così! Non è possibile, l'arbitro già non doveva essere richiamato e in più il var alla fine decide lui. LEGGI ANCHE: Milan in prestito: piovono gli infortuni. Operazione per Cissè. Si ferma anche Zeroli>>> Voglio vedere il prossimo blocco che faranno sul portiere se lo annullano. Devono spiegarci chi comanda, chi dirige la partita, se sono uno, se sono tre o se sono cinque. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

