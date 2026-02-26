Pellaro tra mare sport e borghi | Cantarella propone una nuova visione per Reggio

Un progetto incentrato sulla riqualificazione della costa, con un occhio di riguardo per gli sport e i borghi storici, sta prendendo forma in questa zona. L’obiettivo è creare un percorso che unisca le diverse sfaccettature del territorio, puntando a migliorare l’attrattiva complessiva. La proposta mira a coinvolgere la comunità locale e a valorizzare le risorse già presenti sul territorio.

"Una visione unitaria, capace di mettere insieme riqualificazione della costa, infrastrutture sportive e valorizzazione dei borghi storici". È questa la prospettiva indicata da Giuseppe Cantarella, responsabile del dipartimento politiche di coesione di Forza Italia Reggio Calabria, che accende i.