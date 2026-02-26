Pd Nardella lancia da Firenze ' La Proposta'

Da Firenze, città simbolo del Rinascimento, si diffonde una nuova iniziativa politica lanciata da Dario Nardella. La proposta mira a definire le linee guida del Partito Democratico in vista delle elezioni del 2027. L'annuncio segna un passo importante nel percorso di consolidamento del partito e nel confronto con le sfide future.

AGI - Parte da Firenze, culla del Rinascimento, la piattaforma voluta da Dario Nardella per tracciare il percorso politico che porterà il Partito democratico alle elezioni del 2027. Due giorni, venerdì 27 e sabato 28 febbraio, nei quali si confronteranno nelle sale della Manifattura Tabacchi politici, esponenti della società civile, mondo economico e religioso, per passare dalla 'protesta alla proposta', per citare uno slogan caro al movimento sindacale di fine anni '70. Interverrà la segretaria del Pd Elly Schlein che si collegherà domani in tarda mattinata. "Vogliamo avere l'ambizione, come centrosinistra, di abbandonare una narrazione esclusivamente negativa di Paese e abbracciare un pensiero propositivo ", spiega Nardella che, in linea con questo obiettivo, ha voluto chiamare l'appuntamento ' Manifattura delle idee. 🔗 Leggi su Agi.it

