PD Frosinone il 1° marzo l’Assemblea provinciale per la proclamazione del Segretario e l’elezione degli altri organismi dirigenti

Il prossimo 1° marzo si terrà l’assemblea provinciale del Partito Democratico di Frosinone, che si svolgerà presso le Terme di Pompeo a Ferentino. L’incontro avrà il compito di proclamare il nuovo Segretario e di eleggere gli altri organismi di vertice del partito a livello locale. La riunione rappresenta un passaggio importante per il partito nella provincia.

È convocata per domenica 1° marzo, presso le Terme di Pompeo in via Casilina, a Ferentino, l'Assemblea della Federazione provinciale del Partito democratico di Frosinone. All'ordine del giorno sono previste la proclamazione del nuovo Segretario provinciale Achille Migliorelli e l'elezione degli.

