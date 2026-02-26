"Non essendoci telecamere lì, all’interno, siamo tranquilli ecco.. c’è l’infermiera anziana che è con noi.". "Per tranquillità non direi nulla ai due ragazzetti perché non saprebbero gestirla". E’ questo il tenore dei messaggi che i due assistenti della Polizia locale si scambiarono dopo l’aggressione ai danni di un paziente dell’ ospedale di Sassuolo. "Gratuita violenza fisica nei confronti della vittima da parte degli agenti" secondo i giudici. Parliamo del processo davanti al collegio, presieduto dal giudice Mazza a carico di quattro agenti della Polizia locale di Sassuolo accusati di tortura: a giugno dello scorso anno due degli imputati (uno di Scandiano, l’altro residente a Formigine) sono stati condannati a quattro anni di carcere, mentre i colleghi più ‘giovani’ sono stati assolti per non aver commesso il fatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paziente picchiato. Agenti condannati. I giudici: "Azioni inumane. Una violenza immotivata"

Roma, condannato dentista per violenza sessuale su una paziente durante una visitaABBONATI A DAYITALIANEWS La sentenza del Gup di Velletri Il Gup di Velletri (Roma) ha inflitto una condanna a due anni e un mese di reclusione a un...

Leggi anche: Dentista bacia sulla bocca una paziente: condannato per violenza sessuale

Argomenti discussi: Paziente picchiato. Agenti condannati. I giudici: Azioni inumane. Una violenza immotivata.

Paziente picchiato. Agenti condannati. I giudici: Azioni inumane. Una violenza immotivataUn giovane straniero in crisi ipoglicemica fu aggredito al pronto soccorso. Due assistenti della Polizia locale di Sassuolo lo scambiarono per un pusher. Le motivazioni della sentenza: Lo hanno immob ... ilrestodelcarlino.it

Paziente picchiato, agenti condannati. Per i giudici azioni inumane e degradantiA Sassuolo, un giovane straniero venne aggredito al Ps tre anni fa. Uno degli assistenti imputati. è originario di Scandiano. ilrestodelcarlino.it