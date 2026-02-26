Paura a scuola | 15enne estrae sul banco un coltello a doppia lama

Arzano, i carabinieri della locale Tenenza vengono chiamati dalla dirigente scolastica del Don Geremia Piscopo di via Napoli 57. Poco prima i docenti avevano sorpreso un ragazzo di 15 anni con un coltello, nell'atto di compiere con l'arma un gesto ‘tra lo spavaldo e l’irresponsabile’. Il fatto è accaduto mentre era in corso una lezione di matematica. Il 15enne, seduto regolarmente come il resto della classe, tira fuori dalla tasca un coltello a scatto a doppia lama e lo poggia sul banco. Il rumore del ferro dell’arma che batte sul banchetto interrompe la spiegazione del professore. Il docente interviene, prende il coltello e avverte il dirigente scolastico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Porta a scuola media un coltello con lama da 8 cm: ragazzino li costruiva in casa con stampante 3DLa segnalazione della scuola di Bolzano ai carabinieri ha portato alla scoperta di una vera e propria attività casalinga di fabbricazione di coltelli...

