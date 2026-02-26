Paura a Collecchio banditi incappucciati davanti al Consorzio Agrario | speronano la pattuglia dei vigilantes per scappare

A Collecchio, alcuni individui incappucciati sono stati visti davanti al Consorzio Agrario, intenti a bloccare la strada con un furgone bianco e un'auto. Quando sono stati avvicinati dalla pattuglia dei vigilantes, hanno tentato di scappare speronando il veicolo di sicurezza, creando un momento di tensione nel territorio. La scena si è conclusa con la fuga dei sospetti e l’intervento delle forze dell'ordine.

Alcuni uomini si trovavano a bordo di un furgone bianco e di un'auto nei pressi del Consorzio Agrario di Collecchio. Tutti con il volto coperto. Siamo alle due della nottata tra il 25 e il 26 febbraio. I banditi stavano, con tutta probabilità, per compiere un furto. Proprio in quel momento una pattuglia di Securducale Vigilanza ha notato la presenza dei malviventi, a bordo dei due mezzi. I banditi hanno speronata il mezzo dei vigilantes, per aprirsi un varco e scappare. La guardia giurata si è immediatamente messa all'inseguimento dei banditi, che hanno abbandonato il furgone in mezzo alla strada con l'intento di ostacolare la vigilanza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Assalto armato al bar, paura in centro: “Imprenditore rapinato da tre banditi incappucciati”Pontedera, 1 febbraio 2026 – Mancavano pochi minuti alle 20, quando il commando, composto da tre persone (uno con la funzione di palo) è entrato in...

Non si fermano all'alt in autostrada e speronano la pattuglia: poliziotto spara e ferisce uno dei ladriPrima un furto in abitazione, poi un inseguimento in autostrada con tanto di sparatoria e uno dei fuggitivi che viene ferito da un poliziotto.