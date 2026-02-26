Durante una conferenza stampa a Sanremo 2026, Patty Pravo ha rischiato di cadere quando la sedia si è improvvisamente sganciata sotto di lei, ma è riuscita a mantenere l’equilibrio senza conseguenze. L’incidente ha attirato l’attenzione dei presenti, che l’hanno aiutata a riprendere posizione. La cantante ha continuato a parlare senza ulteriori problemi, dimostrando prontezza di riflessi e compostezza.

Piccola disavventura per Patty Pravo a Sanremo: la cantante ha rischiato di cadere dalla sedia durante la conferenza stampa, ma ha evitato l’incidente con ironia. La cantante celebra 60 anni di carriera all’Ariston con il brano “Opera”, ricevendo applausi e l’abbraccio di colleghi come Laura Pausini, confermando il suo status di leggenda musicale. Sanremo, Patty Pravo e la sedia Un piccolo inconveniente alla 76ª edizione del Festival di Sanremo ha visto protagonista Patty Pravo, icona intramontabile della musica italiana. In conferenza stampa, la cantante ha rischiato di cadere dalla sedia mentre si accomodava davanti ai giornalisti, suscitando simpatia e applausi nella sala. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Patty Pravo rischia di cadere in conferenza stampa a Sanremo, la sedia sfugge e la cantante viene salvata

Patty Pravo cade dalla sedia alla conferenza stampa di Sanremo(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 La cantante Patty Pravo cade dalla sedia all'inizio della conferenza stampa di Sanremo.

Patty Pravo cade dalla sedia alla conferenza stampa di Sanremo – Il video(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 La cantante Patty Pravo cade dalla sedia all'inizio della conferenza stampa di Sanremo.

Patty Pravo: il titolo della canzone questa sera a Sarà #Sanremo #perte

Temi più discussi: Patty Pravo, oltre il mito. L’undicesimo Sanremo con Opera (ma non scende la scale); Sanremo 2026, Patty Pravo chi è: la carriera e il compagno giovane. Testo e significato del brano 'Opera'; Raf: Dopo Self Control mi sono sentito alieno. Io, Patty Pravo, J-Ax Big a Sanremo 2026 ma sconosciuti ai giovani; I gioielli di Sayf a Sanremo 2026: si rischia la polemica di Tony Effe dello scorso anno.

Patty Pravo rischia di cadere in conferenza stampa a Sanremo, la sedia sfugge e la cantante viene salvataPatty Pravo rischia di cadere in conferenza a Sanremo 2026, ma la Divina evita la caduta. Il nuovo brano Opera e i 60 anni di carriera ... virgilio.it

Sanremo 2026, Patty Pravo cade dalla sedia in conferenza stampa: cosa è successo(Adnkronos) – Momento di paura per Patty Pravo. La cantante, in gara al Festival di Sanremo con il brano ‘Opera’, ha rischiato oggi di farsi male durante la conferenza stampa. vicenzareport.it

Sanremo 2026: Patty Pravo non trova la sedia e cade in sala Stampa Cosa è successo davanti ai giornalisti: https://fanpa.ge/KqvfF . facebook

#Sanremo2026 Fedez/Masini e Sayf i più ascoltati su Spotify, ultima tra i big Patty Pravo x.com