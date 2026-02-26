Fortitudo Pattinaggio, cuore e carattere agli Italiani Indoor: 28ª su 94 e lo sguardo già al futuro La Fortitudo Pattinaggio torna dal Campionato Italiano Indoor con rinnovato entusiasmo e la consapevolezza di aver scritto una pagina significativa del proprio percorso sportivo. Sul pista recentemente resinata del Campionato Italiano Indoor di Pattinaggio Corsa di Pescara, la formazione ha vissuto giornate intense, fatte di adrenalina, concentrazione e grande spirito di squadra. Un appuntamento di alto livello che ha visto confrontarsi 94 società provenienti da tutta Italia, in un contesto competitivo tra i più prestigiosi della stagione. A difendere i colori della Fortitudo sono stati Matteo, Ielisey, Riccardo, Angelica, Gaia, Sveva, Elisabeth e Thomas: un gruppo unito, determinato e capace di affrontare ogni gara con maturità e coraggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pattinaggio: 28esima su 94 squadre da tutta Italia. Fortitudo protagonista al campionato indoor

Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: l’Italia punta su Guignard/Fabbri e Conti/Macii!

Pattinaggio, Italia tra le top 5: terza a metà della gara a squadre. Malinin battuto da KagiyamaL’Italia è tra le cinque squadre che hanno passato il turno nella gara a squadre di pattinaggio di figura, ma questa non è una sorpresa.