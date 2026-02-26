Partenopedia il podcast che celebra i 2500 anni di Napoli | Graded tra gli sponsor del progetto

È stato annunciato il coinvolgimento di alcuni sponsor in un nuovo podcast che celebra i 2500 anni di Napoli. Il progetto si propone di raccontare la città attraverso le sue figure storiche, i quartieri e gli eventi che ne hanno segnato la storia. La serie si rivolge a chi desidera scoprire il patrimonio culturale e le radici di questa città millenaria.

Si chiama “Partenopedia” ed è un podcast lanciato in occasione del 2500° anniversario della fondazione di Napoli, dedicato ai personaggi, ai luoghi e alla storia di una delle città più antiche e stratificate d’Europa. La serie, disponibile su tutte le maggiori piattaforme ( Spotify, Amazon Music, Apple Podcast), accompagna gli ascoltatori in un viaggio attraverso i secoli. Ogni episodio propone una storia che affonda le sue radici a Napoli per poi diffondersi nel mondo, e che ha rappresentato un primato o una svolta epocale. Partenopedia è prodotto da Kisgood – con il supporto di Cantieri del Mediterraneo, Graded, Biores e Adelante Sport Village – e nasce con l’obiettivo di restituire complessità e profondità a Napoli, andando oltre stereotipi e semplificazioni, e valorizzando il suo ruolo centrale nella storia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cinema, un cortometraggio di Alessandro Rak per i 2500 anni di Neapolis. Graded tra gli sponsorLe celebrazioni per i 2500 anni di Neapolis, l’antico insediamento greco-romano da cui nasce la Napoli contemporanea, non si esauriscono con la fine...

