Parità di genere violenza e gap salariale | gli argomenti del primo incontro del nuovo Coordinamento Donne Cisl Messina

26 feb 2026

Si è svolto il primo incontro del nuovo Coordinamento Donne Cisl Messina, un'occasione per discutere di pari opportunità, violenza e differenze salariali. L'appuntamento ha visto la partecipazione di rappresentanti del sindacato in un clima di confronto diretto e aperto, con l'obiettivo di pianificare le attività future e affrontare questioni ancora aperte nel territorio.

Un momento importante di confronto e pianificazione delle attività per i prossimi mesi. È servito a questo il primo incontro del nuovo Coordinamento Donne della Cisl Messina, presieduto da Rossella Cannì, che si è svolto presso la sede del sindacato in viale Europa alla presenza del segretario. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

