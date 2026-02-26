Paramedici uccisi a Gaza l’ultima inchiesta che smaschera Israele | 900 proiettili in due ore contro le ambulanze
Un rapporto recente rivela come, nel marzo 2025, 15 operatori umanitari siano stati colpiti durante un'operazione di soccorso a Gaza, con oltre 900 proiettili sparati in sole due ore contro le ambulanze. Le indagini indicano che si trattò di un'azione pianificata contro i soccorritori, smentendo le versioni di incidenti accidentali. La ricostruzione si basa su dati raccolti da esperti e testimonianze sul campo.
Un nuovo rapporto di Forensic Architecture ed Earshot ricostruisce il massacro del marzo 2025, quando 15 operatori umanitari vennero uccisi dal fuoco israeliano: non fu un errore ma una imboscata contro i soccorritori. La ricostruzione a Fanpage.it della Coordinatrice dell'Unità di Diritto Internazionale Umanitario presso la Mezzaluna Rossa Palestinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Israele bombarda le tende degli sfollati a Gaza: uccisi sette civili, tra loro due bambini di 8 e 10 anniSette palestinesi, tra cui due bambini, sono stati uccisi in nuovi bombardamenti israeliani a Gaza, nonostante il cessate il fuoco.
Gaza, 8 palestinesi uccisi in raid Israele sulla Striscia(Adnkronos) – Almeno otto palestinesi sono stati uccisi in raid aerei israeliani condotti nella notte sulla Striscia di Gaza.
Guerra a Gaza: accordo di pace tra Hamas e Israele annunciato da Donald Trump
