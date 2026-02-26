Paralimpiadi verso l' apertura all' Arena di Verona con bandiere e inno della Russia | Tosi difende il boicottaggio ucraino

La decisione del Comitato paralimpico internazionale di consentire agli atleti russi e bielorussi di gareggiare alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 sotto le rispettive bandiere nazionali, con inni ufficiali, ha aperto un fronte di tensione politica e diplomatica a pochi giorni dalla cerimonia di apertura prevista per il 6 marzo all’Arena di Verona. Una scelta che ha provocato la reazione immediata dell’Ucraina, la quale ha annunciato il boicottaggio della cerimonia inaugurale. In un comunicato ufficiale, il Comitato paralimpico nazionale ucraino ha dichiarato che «la squadra paralimpica ucraina e il Comitato paralimpico nazionale dell’Ucraina boicottano la cerimonia di apertura dei XIV Giochi paralimpici invernali e chiedono che la bandiera ucraina non venga utilizzata alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026». 🔗 Leggi su Veronasera.it

