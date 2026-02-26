Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 Calendario sedi e azzurri da medaglia

Dopo il grande successo delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e le emozioni delle competizioni che hanno coinvolto il mondo dello sport, è tutto pronto per l’altro grande appuntamento dell’anno Le Paralimpiadi Invernali 2026, che prenderanno il via sabato 6 marzo 2026 con la cerimonia di apertura ufficiale all’Arena di Verona. La rassegna paralimpica, che è la 14ª edizione dei Giochi Invernali Paralimpici, proseguirà fino al 15 marzo 2026, trasformando diverse località italiane in palcoscenici per lo sport adattato ai massimi livelli. Il viaggio della fiamma ha coinvolto oltre 500 tedofori, tra atleti paralimpici, rappresentanti sportivi e persone simbolo del valore inclusivo dello sport, uniti per celebrare storie di resilienza e forza. 🔗 Leggi su Sportface.it

La fiamma paralimpica è arrivata in piazza Duomo a Milano. Ieri sera l'accensione del braciere: la fiamma riparte stamattina verso Roma, per attraversare diverse città italiane fino a Verona, dove il 6 marzo si terrà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi inv

Ai piedi del Duomo si è acceso il braciere delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, simbolo universale di inclusione e pace. Accesa a Stoke Mandeville, ora la fiamma paralimpica attraverserà l'Italia fino al 6 marzo, giorno della cerimonia di apertura dell