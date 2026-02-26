Il rappresentante dell’università sottolinea l’importanza del servizio e della presenza come elementi fondamentali della vita accademica. In un discorso rivolto agli studenti, si evidenzia come l’internazionalizzazione, la vicinanza e la selezione siano componenti chiave. Viene ribadito che l’attenzione ai docenti e ai valori dell’istituzione rappresenta un punto centrale per l’attività quotidiana.

Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) - "Il messaggio che vogliamo dare oggi ai nostri studenti è che internazionalizzazione, prossimità, selezione e soprattutto servizio - servizio ai docenti e ai nostri valori - sono elementi insostituibili. L'università vive attraverso la presenza costante degli studenti nelle aule e nei corridoi dove, grazie all'esempio dei docenti, possono costruire il loro futuro". Così Rocco Papalia, magnifico rettore dell'università Campus Bio-Medico di Roma, intervenendo oggi alla cerimonia di inaugurazione del 33esimo anno accademico. Papalia ha sottolineato il valore simbolico di una governance che oggi vede ai vertici ex studenti dell'ateneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Papalia (Ucbm): "Servizio e presenza cuore della vita accademica"

