Paolo Sarullo chi è il 25enne aggredito dopo una serata in discoteca Il messaggio a Conti | Non mollo un c***o – Il video

26 feb 2026

Un giovane di 25 anni è stato coinvolto in un episodio di aggressione dopo aver trascorso una serata in discoteca. La vicenda ha attirato l’attenzione, e sui social sono circolati messaggi e un video che mostrano il suo atteggiamento deciso. Durante un collegamento televisivo, ha rivolto parole di fermezza, lasciando trasparire il suo stato d’animo.

Paolo Sarullo «non molla un c***o». Lo ha detto a Carlo Conti durante un collegamento al Festival di Sanremo 2026. Il 25enne di Albenga (Savona) è stato vittima di una violenta aggressione la notte del 19 maggio 2024, un episodio che gli ha cambiato la vita per sempre. Il suo appello al Teatro Ariston risuona forte e chiaro: « Stop alla violenza sui giovani ». Nel collegamento, Paolo racconta anche che il suo cantante preferito è Olly, accenna a Balorda Nostalgia e lancia un avvertimento ai suoi aggressori: «Non dovrebbe più accadere a nessuno». L’aggressione fuori dalla discoteca. Stava tornando a casa con un amico dopo una serata in discoteca nel Savonese, quando all’esterno del locale è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 20 anni, uno dei quali minorenne, che hanno cercato di sottrargli il monopattino. 🔗 Leggi su Open.online

