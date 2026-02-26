Il Panathinaikos e Vallefoglia sono pronti a sfidarsi nella finale della CEV Challenge Cup. La squadra greca ha vinto la semifinale contro il Kaposvari nel match di ritorno. Ora si concentrano sulla partita decisiva, che si terrà prossimamente. Entrambe le formazioni sperano di portare a casa il trofeo, dando il massimo in campo.

Panathinaikos e Vallefoglia si preparano alla finalissima della CEV Challenge Cup, dopo che la formazione greca ha superato il Kaposvari nel ritorno delle semifinali e ha consolidato la qualificazione. L’andata della finale è in programma l’11 marzo, mentre la sfida di ritorno si giocherà ad Atene una settimana più tardi. La squadra di casa cercherà di imporsi in entrambe le partite per aggiungere un altro titolo europeo alla propria storia. La squadra ellenica arriva all’appuntamento con la consapevolezza di aver superato ostacoli significativi nel percorso, determinata a chiudere la stagione con un prestigioso successo internazionale. Nel turno che ha riportato il Panathinaikos all’atto decisivo, la rivincita contro il Panionios si è aperta con una vittoria interna 3-1. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Panathinaikos contro Vallefoglia in finale: Chiappini promette il massimo impegno

Verso Pistoiese-Ancona, finale di Coppa Italia. Mister Maurizi: «Evento unico, da vivere appieno e onorare col massimo impegno»ANCONA - Volge al termine l’attesa per gli sportivi dorici e per un’Ancona attualmente al primo posto nel girone F di Serie D, ora proiettata verso...

Cuneo-Vallefoglia, la coach Pistola: "Arriviamo stanche, ma il massimoUna sfida importante si apre tra le formazioni di pallavolo di Cuneo e Vallefoglia, con entrambe pronte a dare il massimo per ottenere punti...

Temi più discussi: Megabox in finale, tutto vero: la Challenge Cup si giocherà tra Vallefoglia e Panathinaikos; Vallefoglia fa centro alla prima in Europa! Finale di Challenge Cup, sfida greca per il trofeo; Challenge Cup: Vallefoglia conquista la finale; MEGABOX, MERCOLEDÌ IN PALIO LA FINALE DI CHALLENGE CUP.

Pallavolo Challenge F – Vallefoglia ha raggiunto una storica finale continentale: avversaria il Panathinaikos AteneSuccesso storico per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che al suo debutto in Europa e dopo soli 5 anni in massima serie è riuscita a guadagnare la qualificazione alla finale della Challenge C ... ivolleymagazine.it

Challenge Cup: Vallefoglia vola in finaleLe ragazze di Pistola vincono anche al ritorno per 3-0 (25-19, 25-16, 25-21) contro le ungheresi del KGH Kaposvári e potranno sfidare il Panathinaikos Atene per alzare il trofeo ... tuttosport.com

Megabox in finale, tutto vero: la Challenge Cup si giocherà tra Vallefoglia e Panathinaikos - facebook.com facebook

Pallavolo Challenge F - Vallefoglia ha raggiunto una storica finale continentale: avversaria il Panathinaikos Atene x.com