Palladino mostra l’asciugamano con il sangue di Krstovic | Fategli un applauso guardate qua | Video

Durante la partita, un giocatore ha mostrato un asciugamano insanguinato, attirando l’attenzione dei presenti. La sua azione ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, enfatizzando la durezza dello scontro in campo. Il gesto ha accompagnato un momento cruciale della sfida, evidenziando la resistenza e la determinazione dei giocatori coinvolti durante l’incontro.

La fronte di Nikola Krstovic, insanguinata e scavata dai tacchetti di Bensebaini, è diventata il simbolo dell'impresa dell' Atalanta, che è riuscita a rimontare un passivo di due gol battendo il Borussia Dortmund per 4 a 1 e conquistando così la qualificazione agli ottavi di Champions. Un video pubblicato proprio dagli account ufficiali del club bergamasco svela come anche il tecnico Raffaele Palladino abbia elogiato l'abnegazione dell'attaccante montenegrino, mostrando a tutta la squadra nello spogliatoio l'asciugamano insanguinato con cui si è asciugato Krstovic dopo la botta. "Voglio fare un grande applauso, fatelo voi, a un giocatore che, guardate qua, si è buttato sull'ultima palla e ha preso calcio di rigore", ha detto Palladino, mentre la squadra lo ascoltava chiusa in un semicerchio.