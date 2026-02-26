Berlusconi gli affidò il Monza derelitto, lui lo salvò due volte di fila. A Firenze è arrivato sesto e ora l'Atalanta. Poco reclamizzato perché non si atteggia a inventore del calcio Ni Napoli 22112025 - campionato di calcio Serie A Napoli-Atalanta foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Raffaele Palladino La splendida rimonta della Dea ai danni del Borussia Dortmund ha riacceso i riflettori su un allenatore spesso mediaticamente sottovalutato, ma che dalla sua promozione in prima squadra al Monza, avvenuta nel settembre 2022, ha sempre ottenuto risultati egregi con il materiale a disposizione. Ma d’altronde, se Berlusconi in persona ha puntato su di te, un motivo ci sarà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Palladino l’ultima scoperta di Berlusconi: poco reclamizzato perché non fa lo scienziato, ma porta a casa i risultati

Allegri è il Checco Zalone del calcio: tutti lo criticano, lui porta a casa i risultatiAllegri è il Checco Zalone del calcio: tutti lo criticano, lui porta a casa i risultati Il vituperato Allegri è lassù, secondo in classifica col suo...

È sottoposto a sorveglianza speciale, ma i carabinieri non lo trovano in casa e poco dopo lo arrestanoContattato telefonicamente dal personale dell'arma, il ragazzo ha fatto ritorno nella sua abitazione, ma ai militari non è rimasto altro da fare che...

Discussioni sull' argomento Palladino, la scoperta di Berlusconi e Galliani, vuole una notte da Dea; Principi Gasperiniani, la riserva e l’ex assente: alla scoperta dell’Atalanta di Palladino; Atalanta-Borussia, Percassi: Emozione subito dopo Dublino. Palladino predestinato. Inacio, giustizia divina. De Roon: L'Atalanta è questa. Scamacca: Sappiamo quanto valiamo; Atalanta U23, Vavassori convocato da Palladino per il playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Palladino, la scoperta di Berlusconi e Galliani, vuole una notte da DeaDopo il brillante biennio alla guida del Monza portato alle soglie della zona coppe, Palladino ha poi conquistato il sesto posto al timone della Fiorentina ... msn.com

Capua il Luogo della Lingua festival. . Il servizio a cura di Michela Formisano su Lella Palladino, autrice di "Che sia l’ultima. Femminicidi e violenze di genere" (Donzelli) ospite al Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot - Cose d'Interni Libri, con la giornalist - facebook.com facebook