Palazzo di Vetro stop ai lavori Italia Viva in parlamento | Matteo Salvini ministro dei record nei ritardi

Durante il question time di ieri, un membro di Italia Viva ha sollevato la questione dei ritardi nei lavori pubblici finanziati dal PNRR, con particolare attenzione al cantiere del Palazzo di Vetro ad Ancona. La discussione si è concentrata sugli ostacoli che stanno rallentando le operazioni e sulle tempistiche di completamento previste. La questione resta aperta e suscita attenzione tra le forze politiche coinvolte.

ROMA – Nel corso del question time di ieri, mercoledì 25 febbraio, l'onorevole Maria Chiara Gadda di Italia Viva, ha interrogato il ministro Matteo Salvini in merito ai ritardi dei cantieri finanziati dal Pnrr, tra i quali figura anche il Palazzo di Vetro ad Ancona di corso Stamira, in cui, una.