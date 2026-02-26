Palazzina in fiamme incendio spaventoso in Italia | dentro anche una neonata

Un incendio violento ha coinvolto un appartamento al secondo piano di una palazzina di corso Matteotti a Giarre, nel Catanese, causando grande apprensione tra i residenti e attirando l’attenzione della comunità locale. La situazione si è sviluppata rapidamente, rendendo necessarie le operazioni di emergenza per mettere in sicurezza le persone presenti nell’edificio.

Un violento incendio in appartamento è divampato al secondo piano di una palazzina di corso Matteotti a Giarre, nel Catanese. Le fiamme hanno rapidamente invaso l’abitazione, generando una densa colonna di fumo che ha interessato l’intero stabile di sei piani. Il bilancio provvisorio parla di dieci persone intossicate dal fumo, tra cui una neonata di pochi mesi. La piccola è stata trasportata in ospedale per accertamenti, in via precauzionale, mentre i sanitari del 118 hanno prestato soccorso anche ad altri residenti dello stabile. Tra i feriti c’è un uomo di 43 anni che avrebbe riportato ustioni nel tentativo di salvare il proprio cane rimasto all’interno dell’appartamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

