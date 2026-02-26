Pagelle | seconda serata Sanremo 2026

Da 361magazine.com 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eccoci arrivati alla seconda serata di Sanremo, solo metà dei concorrenti e Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro come co-conduttori. Mi spiace partire con un sei a Patty Pravo, perché di base mi è piaciuta, sia oggi che ieri. Il problema è il pezzo, che risentendolo, capisci che è proprio bruttino, un po’ inutile, ma la canta Party Pravo e cosa gli vuoi dire? Altro che Samurai Jay e Elettra Lamborghini, questo è il ritmo che ci piace e ci fa ballare. Questa canzone, tra le ballate, è la più originale, a partire dalla mancanza di ritornello. L’unica paura, è la possibilità di sparire, in mezzo alle 30 canzoni in gara. Unica perplessità per questo brano, perché per il resto tutto perfetto, lui bravo, brano bello, niente da dire. 🔗 Leggi su 361magazine.com

pagelle seconda serata sanremo 2026
© 361magazine.com - Pagelle: seconda serata Sanremo 2026

Pagelle Sanremo 2026, seconda serata in diretta dal FestivalMercoledì 25 febbraio entra in gioco il televoto e quindi la classifica è destinata a cambiare rispetto alla serata d’esordio Sanremo, 25 febbraio...

Leggi anche: Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata del Festival

Le Pagelle delle Canzoni di Sanremo 2026

Video Le Pagelle delle Canzoni di Sanremo 2026

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata del Festival; Sanremo 2026, le pagelle in diretta della seconda serata: crescono Fulminaccie e Fedez-Masini; Pagelle Sanremo 2026 di look e abiti della seconda serata; Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata.

Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata. Fulminacci tra ironia e malinconia (9). Chiello da spiaggia (5), J-Ax al saloon (6). Fedez&Masini li ascolteremo in radio (6)Dopo il debutto di martedì sera, Carlo Conti e Laura Pausini tornano sul palco dell'Ariston per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: al loro fianco, come co-conduttori, ... ilgazzettino.it

pagelle seconda serata sanremoSanremo 2026, pagelle look della seconda serata. Mazzariello baby Fulminacci (6), Angelica Bove (troppo) natural (6,5). El Ma glam rock (7,5)Il grande assente della prima serata di Sanremo 2026 è stato il colore. Chi si aspettava di vedere look scintillanti sarà rimasto deluso di fronte a tutto quel ... ilgazzettino.it