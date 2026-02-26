Seconda serata del Festival di Sanremo 2026 tra atmosfere intime, richiami al passato e qualche scelta più audace. Sul palco si alternano racconti dolorosi, citazioni importanti e tentativi di rinnovamento che non sempre centrano l’obiettivo. Ecco i voti e le valutazioni dei protagonisti. Il brano di Ermal Meta affronta una storia drammatica, quella di una bambina vittima della guerra a Gaza. La narrazione sceglie la via della poesia e della delicatezza, evitando volutamente l’effetto da pugno nello stomaco. Una scelta coerente con il suo stile, che rappresenta al tempo stesso un punto di forza e un limite: l’intensità c’è, ma i contorni restano volutamente sfumati, lasciando l’ascoltatore sospeso più che colpito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pagelle (parziali e acide) della seconda serata di Sanremo: Elettra, lascia stare la Carrà!

Sanremo 2026, l’abito di Elettra Lamborghini per la seconda serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Elettra Lamborghini per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante...

Leggi anche: Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata del Festival