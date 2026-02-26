Pagamenti Dalla Sega presidente Bancomat | Avviare collaborazione attori sistema su tema digitale

Un dirigente del settore dei pagamenti propone di rafforzare la collaborazione tra i diversi operatori del sistema digitale per migliorare l'efficienza e la sicurezza delle transazioni. La discussione si concentra sulle opportunità di integrazione e sui rischi legati alla dipendenza da attori esterni all'Unione europea. L'obiettivo è trovare strategie condivise per affrontare le sfide in un mercato in rapido mutamento.

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "L'Unione europea è ormai di fronte a un bivio: accelerare nella costruzione di un sistema economico realmente integrato sotto ogni punto di vista, oppure accettare una crescente dipendenza da attori extra Ue. In questo quadro, i pagamenti rappresentano un capitolo fondamentale". E' quanto dice il presidente di Bancomat, Franco Dalla Sega, intervenuto a un evento di Remind a Roma. Il recente MoU per la creazione di un ecosistema europeo interoperabile nei pagamenti digitali, a cui Bancomat ha contribuito attivamente e che coinvolge il 72% della popolazione Ue oltre alla Norvegia, costituisce un risultato di rilievo strategico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

