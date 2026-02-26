Padova un morto e un intossicato per una fuga di gas in appartamento | verifiche in corso sulle cause dell’esalazione

Una persona è morta e un’altra è rimasta intossicata nella serata di ieri, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio in un appartamento a Vigodarzere, provincia di Padova. Dopo aver fatto irruzione nell’abitazione, la squadra ha rilevato la presenza del gas e soccorso subito i due uomini. Per uno di loro non c’è stato nulla da fare: il medico del 118 ne ha constatato il decesso. Il secondo uomo, rimasto intossicato, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasferito in ospedale. I Vigili del fuoco di Padova sono intervenuti ieri sera intorno alle 20, in supporto al personale sanitario del 118, che aveva ricevuto una segnalazione di possibile presenza del gas nello stabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

