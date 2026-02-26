Secondo i vigili del fuoco, all’origine della fuga di monossido ci sarebbe stata una stufetta a gas difettosa Nella serata del 25 febbraio a Padova, nel quartiere di Pontevigodarzere, una fuga di monossido di carbonio in un appartamento ha provocato la morte di un uomo di 45 anni di nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Padova, monossido di carbonio in un appartamento in località Pontevigodarzere, morto 45enne nigeriano, 1 intossicato - VIDEO

Padova, monossido di carbonio in appartamento: un morto e un intossicato(Adnkronos) – Un uomo è deceduto e un altro è stato trasportato d'urgenza in ospedale a causa di intossicazione da monossido di carbonio.

Monossido di carbonio in un appartamento nel Padovano, un morto e un intossicatoUna persona è morta e un'altra è rimasta intossicata nella serata di mercoledì a causa delle esalazioni di monossido di carbonio all'interno di un...

Temi più discussi: Padova, monossido di carbonio in una casa: un morto e un intossicato; Fuga di monossido: un morto e un intossicato in condizioni disperate; Tragedia a Padova: un morto e un intossicato da monossido di carbonio; Vigodarzere, esalazioni di monossido in casa: un morto e un intossicato.

Padova, monossido di carbonio in un appartamento: morto un uomo, un altro salvato in tempo dal 118Ora si cerca di determinare la fonte da cui si è sprigionato il gas tossico che ha ucciso un uomo e intossicato un altro a Vigodarzere, in provincia di ... fanpage.it

Vigodarzere, paura in provincia di Padova. Esalazioni di monossido in casa: un morto e un intossicatoUna persona è morta e un'altra è rimasta intossicata nella serata di ieri a causa delle esalazioni di monossido di carbonio all'interno ... affaritaliani.it

Tragedia a Padova, fuga di monossido in appartamento: un morto e un uomo in Terapia intensiva. Indagini sulla stufa difettosa. #Veneto #Padova #Cronaca #Inevidenza x.com

Una persona è morta e un'altra è rimasta intossicata nella serata di ieri a causa delle esalazioni di monossido di carbonio all'interno di un appartamento a Vigodarzere, in provincia di Padova. Dopo aver fatto irruzione nell'abitazione, la squadra ha rilevato la p - facebook.com facebook