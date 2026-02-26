Padova fuga di gas in un appartamento | un morto e un intossicato

La squadra dei vigili del fuoco di Padova è intervenuta ieri sera, intorno alle 20, in via Villa Laura, nella zona di Vigodarzere, nel Padovano, a seguito di una segnalazione che indicava la possibile presenza di monossido di carbonio all’interno di un appartamento. L’allarme è scattato dopo la richiesta di supporto da parte del personale sanitario del Suem 118, intervenuto per verificare la situazione. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, per gli adempimenti di competenza. Una volta arrivati all’indirizzo indicato, i vigili del fuoco hanno provveduto ad accedere rapidamente all’abitazione. Dopo aver fatto irruzione nei locali, i pompieri hanno effettuato le prime misurazioni strumentali, rilevando effettivamente la presenza di monossido di carbonio, gas incolore e inodore altamente pericoloso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

