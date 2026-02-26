Oyster Day 2026 da Birra del Borgo | a marzo a Borgorose torna la stout alle ostriche con degustazioni e visite

Sabato 14 marzo 2026 Birra del Borgo apre le porte del suo birrificio di Borgorose per una nuova edizione dell’Oyster Day, l’evento annuale dedicato alla cotta pubblica della Perle ai Porci, la celebre stout alle ostriche che ha reso iconico il birrificio laziale. Una giornata pensata per beer lover, curiosi e appassionati di gastronomia, tra assaggi, visite guidate, degustazioni e – per la prima volta – un menu interamente dedicato alle ostriche. Birra del Borgo apre le porte al pubblico. L’Oyster Day è molto più di una semplice produzione di birra: è un’esperienza immersiva che permette ai partecipanti di entrare nel cuore del processo produttivo e di scoprire uno degli stili più affascinanti della tradizione brassicola, quello delle Oyster Stout. 🔗 Leggi su Funweek.it

Oyster Day: Birra del Borgo apre le porte al pubblicoBirra del Borgo annuncia l’edizione 2026 dell’Oyster Day, l’appuntamento annuale con la cotta pubblica della Perle ai Porci, la stout alle ostriche.

VinNatur 2026: torna l'evento dedicato ai vini naturali con degustazioni e masterclassTorna a Genova l'appuntamento con “VinNatur”, l'evento dedicato alla degustazione e vendita di vini naturali.

Discussioni sull' argomento Oyster Day: Birra del Borgo apre le porte al pubblico; Impegno etico | Sono state annunciate le nuove vincitrici dei Rolex Awards; Birra del Borgo apre le porte al pubbico: A marzo torna l’OYSTER DAY.

Oyster Day: Birra del Borgo apre le porte al pubblicoBirra del Borgo annuncia l’edizione 2026 dell’Oyster Day, l’appuntamento annuale con la cotta pubblica della Perle ai Porci, la stout alle ostriche. Per un giorno il birrificio di Borgorose apre le po ... romatoday.it

Oyster Day: Birra del Borgo apre le porte al pubblico ift.tt/3njuA46 x.com

Il Day-Date di @Rolex. Il simbolo del successo. Il primo cronometro automatico e impermeabile a indicare la data e il giorno della settimana per esteso. Cassa Oyster di 36 mm in esclusivo oro Everose 18 ct brevettato e prodotto nella nostra fonderia. L’emble - facebook.com facebook