Outlook classico blocca il cursore | tre mosse per continuare a lavorare senza impazzire

Quando il cursore scompare improvvisamente durante l'uso di Outlook, può diventare un ostacolo fastidioso alla produttività. La soluzione non sempre è immediata e richiede alcuni accorgimenti specifici. In questo articolo, vedremo tre semplici passi per risolvere il problema e riprendere a lavorare senza stress.

Un cursore che sparisce nel nulla mentre stai lavorando alla tua posta elettronica. Sembra il genere di problema banale che si risolve con un riavvio veloce, vero? Invece no. Da quasi due mesi, migliaia di utenti di Outlook classico in tutto il mondo stanno combattendo contro un bug che fa letteralmente svanire il puntatore del mouse, trasformando il client di posta elettronica più diffuso negli uffici in un'interfaccia semi-paralizzata. E Microsoft, pur avendo riconosciuto ufficialmente il problema a febbraio 2025, sta ancora cercando una soluzione definitiva. Le prime segnalazioni sono emerse nelle community tecniche a fine 2025, inizialmente sottovalutate come casi isolati.