Ostia niente villaggio della solidarietà | agli inquilini dei camper trova casa il Campidoglio

A Ostia, il progetto per un villaggio della solidarietà non prenderà forma, lasciando gli inquilini dei camper senza una sistemazione dedicata. Il Campidoglio ha deciso di non procedere con l’idea di convertire una zona del lungomare Amerigo Vespucci in un’area riservata ai camper. La questione resterà irrisolta e senza una soluzione immediata.

Non sarà necessario verificare se sia fattibile o meno trasformare una parte del lungomare Amerigo Vespucci in un'area camper. L'ipotesi, contenuta in una delibera della giunta Falconi, dovrà essere rivista. Anzi può considerarsi ormai superata da un'iniziativa del Campidoglio, finalizzata a.

