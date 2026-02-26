Ostia | guerra su camper e senzatetto Pd in crisi

Ostia diventa il campo di battaglia politica tra Pd e destra, con al centro la questione dei camper e dei senzatetto. Una delibera per spostare dodici persone in emergenza abitativa da piazzale Mediterraneo al lungomare Amerigo Vespucci sta spaccando il partito democratico romano, con il sindaco Gualtieri che rischia di perdere il controllo del litorale. La discussione è prevista per il 26 febbraio, ma le tensioni sono già esplose, con proteste e occupazioni da parte delle opposizioni di destra. La giunta Falconi e l’assessora Denise Lancia sono sotto attacco, mentre all’interno del Pd si aprono divisioni tra esponenti capitolini e regionali, con Emanuela Droghei che critica duramente il modello di intervento sociale proposto, definendolo una cristallizzazione della marginalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il IV municipio dichiara guerra alla sosta selvaggia di camper e roulotteNuove misure restrittive e segnaletica nelle zone maggiormente sensibili per contrastare lo stazionamento di camper e roulotte.