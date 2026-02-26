Ostia–Eur–Centro Azione | Bus notturni estivi per ridurre gli incidenti sulla Colombo

Un nuovo servizio di trasporto pubblico notturno potrebbe partire quest’estate tra Ostia, l’Eur e il centro di Roma. La proposta, presentata in assemblea capitolina, mira a offrire collegamenti più sicuri durante i fine settimana, limitando così gli incidenti sulla principale arteria che collega i quartieri. La speranza è di migliorare la mobilità notturna e garantire maggior sicurezza ai pendolari.

Ostia, 26 febbraio 2026 – “Questa mattina abbiamo depositato in Assemblea Capitolina una mozione per attivare, già dall’estate 2026, la “ Ostia Saturday Night Line ”, un servizio di trasporto pubblico notturno che nei fine settimana collegherebbe Ostia, il X Municipio, l’Eur e il centro cittadino. La proposta nasce dall’urgenza di intervenire sulla sicurezza stradale lungo la v ia Cristoforo Colombo, teatro di numerosi e gravissimi incidenti, che avvengono soprattutto di notte e vedono coinvolti i più giovani”. Così in una nota Flavia De Gregorio, Antonio De Santis, Andrea Bozzi e Raffaella Vecchiarelli, rispettivamente capogruppo, consigliere capitolino, consigliere del X Municipio di Azione e Responsabile Litorale Segreteria Roma in Azione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

