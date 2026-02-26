Ospitalità e coraggio nelle nuove avventure tra le strade d' Europa dei Musicanti di Brema

Domenica 1 marzo, all’Auditorium Pina Renzi di Morciano di Romagna, si terrà lo spettacolo “Le nuove avventure dei Musicanti di Brema” del Teatro Due Mondi, inserito nel progetto “Sciroppo di Teatro”. L’evento porta sul palco una rappresentazione che unisce musica, teatro e nuove interpretazioni, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra tradizione e creatività. La serata promette momenti di intrattenimento e riflessione per tutti gli appassionati.

Domenica 1 marzo, all’Auditorium Pina Renzi di Morciano di Romagna, nell’ambito del progetto “Sciroppo di Teatro”, andrà in scena lo spettacolo “Le nuove avventure dei Musicanti di Brema” del Teatro Due Mondi. I Musicanti - un cane inglese, un gatto italo-ispanico, un asino tedesco e un’oca francese - incontrano una cicogna ferita con un bambino da consegnare. Inizia un viaggio tra città e confini, tra comicità, maschere e canzoni. Il pubblico accoglie il bambino diventando parte della storia. Un messaggio etico sul valore dell’accoglienza è alla base del riallestimento dello storico gruppo faentino della celebre fiaba dei fratelli Grimm. “E... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

La magia de “I musicanti di Brema“EMPOLI Secondo e ultimo appuntamento con la rassegna teatrale dedicata alle famiglie “Aspettando Natale“ promossa dal Comune di Empoli con il...

Alatri, Il Magico Teatro dei Burattini presenta: “BING – Le nuove avventure”Il Magico Teatro dei Burattini presenta: “BING – Le nuove avventure” vi aspetta sabato 17 gennaio presso la Biblioteca Comunale in Piazza Santa Maria...

Temi più discussi: Paralimpiadi, festa e ospitalità a Milano. In Torre; Il coraggio dell’accoglienza, a Clusone incontro con Maria Gabriella Asparaggio; Paralimpiadi: 20 anni di partnership con Allianz. Parte il Viaggio della Fiamma; Ice bathing, i migliori hotel per il bagno ghiacciato.

Paralimpiadi, festa e ospitalità a Milano. In TorreAllianz, sponsor delle Olimpiadi appena chiuse, celebra nella sue sede italiana i giochi paralimpici, alla cui organizzazione offre anche ospitalità al 47mo piano dell'edificio.Stamane presentazione n ... vita.it

'Colazioni da Collezione' per raccontare territorio e ospitalità(di Angelo Cerulo) Il senso di questa iniziativa è esaltare e condividere il momento forse più importante della vita di tante persone che è quello della colazione e far conoscere ancora meglio la ... ansa.it

Ci sono storie che diventano casa. Dietro ogni sorriso che vi accoglie al Park Hotel Sport c’è una storia d’amore fatta di scelte, di coraggio e di sogni costruiti insieme. Un bacio che racchiude anni di famiglia, di lavoro condiviso e di passione per l’ospitalità. L - facebook.com facebook