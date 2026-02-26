Ospedale sciopero del 27 febbraio | la Cisl Fp sceglie la via del dialogo e punta sulla contrattazione

Il 27 febbraio si terrà uno sciopero presso l’ospedale di Padova. La Cisl Fp ha deciso di continuare a dialogare con i responsabili dell’azienda sanitaria. La sigla sindacale punta a risolvere le questioni tramite la contrattazione, evitando tensioni o azioni di protesta più drastiche. La scelta mira a trovare un accordo che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.

Alla vigilia dello sciopero proclamato per il 27 febbraio presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, la Cisl Fp Padova Rovigo sceglie una linea di netta distinzione, ribadendo la validità del percorso negoziale già intrapreso con i vertici aziendali. Mentre una parte della rappresentanza sindacale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

FP CISL: "IN OSPEDALE PROBLEMI SI AFFRONTANO INSIEME" - Domani CGIL e UIL hanno proclamato lo sciopero dei lavoratori della sanità dell'Azienda Ospedaliera di Padova. La CISL, sindacato più rappresentato in azienda, decide invece di smarcarsi - facebook.com facebook