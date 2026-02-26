osimhen sogno impossibile per la juventus

L'interesse della Juventus per Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Galatasaray, si fa sempre più evidente. La società bianconera avrebbe mostrato segnali concreti di attenzione nei confronti del giocatore, alimentando voci di una possibile trattativa. La volontà di portarlo in squadra sembra reale, anche se ancora tutto resta da definire. La situazione resta sotto osservazione da parte degli addetti ai lavori.

Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Galatasaray, è il sogno proibito della Juventus. Come scrive “La Gazzetta dello Sport”, segni di ammiccamento, anche da parte dell’ex Napoli, ci sono stati, anche ieri sera. Tuttavia la realtà rimane dura: il nigeriano é davvero una chimera, soprattutto dal punto di vista economico. Ciò grazie all’operazione cui diede vita la stagione scorsa Aurelio De Laurentiis. Così scrive la rosea: “Servirebbe una scalata economica sette volte superiore al premio garantito alle sedici finaliste d’Europa. Il Napoli, infatti, nel momento in cui ha ceduto l’attaccante nigeriano al Galatasaray nell’estate 2025, ha inserito una penale che sbarra la strada al suo ritorno in Italia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

