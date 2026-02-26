Nei novanta minuti vince 3-0 nonostante l'uomo in meno (espulso Kelly). Poi, Zhegrova si divora il quarto e crolla. Osimhen decisivo ma non esagera con i suoi futuri compagni Db Torino 25022026 - Champions League Juventus-Galatasaray foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: gol Victor Osimhen Ha sfiorato l’impresa la Juventus di Luciano Spalletti. La rimonta al Galatasaray con un uomo in meno. C’era anche riuscita. Ha portato la partita ai supplementari. Poi, però, si è arresa al gol di Osimhen che non ha esultato. Ieri, Victor si era quasi promesso ai bianconeri e oggi non ha esultato in occasione del gol qualificazione. In questo caso bastano due indizi a fare una prova. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Osimhen giustizia la Juventus e non esulta (promesso sposo bianconero): la Juve è fuori ai supplementari

Brozovic promesso sposo alla Juventus? Il croato potrebbe vestire bianconero nella prossima stagionedi Redazione Inter News 24Brozovic alla Juventus? E’ deciso il futuro! Le novità sul pressing del club bianconero per il centrocampista ex nerazzurro...

Marchisio fiducioso: «La Juve deve crederci, l’unico a ribaltare il Galatasaray può essere Yildiz! Osimhen in bianconero avrebbe fatto la differenza»Mercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Marchisio fiducioso: «La Juve deve...

Temi più discussi: Juve, è una figuraccia storica: il Galatasaray la schianta 5-2, ora per gli ottavi servirà un'impresa; Galatasaray-Juventus 5-2: Osimhen semina il panico e Noa Lang sigla la doppietta; Osimhen duro sul Napoli: Ricevuti insulti razzisti con il video suo TikTok, la Juve mi ha cercato ma ADL non voleva. Mia figlia è più napoletana che nigeriana; Osimhen: Juventus? Ero desideroso di andare lì: sarebbe un privilegio giocare per loro.

Juventus, sciolto il dubbio Osimhen: l’annuncio dalla Turchia. La mossa del Galatasaray per passare il turnoOsimhen giocherà il ritorno del playoff di Champions contro la Juventus? Dalla Turchia arrivano aggiornamenti sulle condizioni della stella del Galatasaray. sport.virgilio.it

Osimhen apre alla Juventus: c’è la rivelazione!Osimhen alla Juventus - Si può riaccendere la pista che porta Osimhen alla Juventus: c'è la rivelazione del giocatore! fantamaster.it

Mirko Nicolino. . #Inter out, calcio italiano allo sbando, #Spalletti filosofo prova a resuscitare la #juventus così... #Osimhen bianconero Ecco la verità - Il mio intervento di oggi a TmwRadio con Vincenzo Marangio - facebook.com facebook

Il #Napoli oggi si lamenta della #FIGC e degli arbitri. Legittimo, per carità. Ma prima di fare i martiri sarebbe utile ricordare un paio di fatti che qualcuno finge di non conoscere. Parliamo della stessa FIGC che: • sull’operazione #Osimhen ha chiuso entrambi gli x.com