Osimhen gela lo Stadium | gol alla Juventus ma niente esultanza per Spalletti

L’astensione dall’esultanza di Victor Osimhen nel cuore dello Stadium gela l’entusiasmo per il definitivo 3-1 del Galatasaray sulla Juventus, trasformando il gol della sicurezza in un caso diplomatico e sentimentale. Il centravanti nigeriano, terminale implacabile della manovra turca, ha scelto il silenzio mediatico e dinamico per onorare il legame con Luciano Spalletti, presente in tribuna e figura cardine della sua ascesa tecnica ai tempi dello scudetto partenopeo. La scelta di Osimhen non è solo un tributo personale, ma una dichiarazione di rispetto professionale verso il Commissario Tecnico azzurro, prevalsa sulla foga agonistica di una sfida che ha visto i bianconeri soccombere nonostante la superiorità numerica acquisita nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Osimhen segna e non esulta: il gesto per Spalletti spiegato in diretta tvTORINO - Il suo gol, all'ultimo respiro del primo tempo supplementare, ha di fatto regalato al Galatasaray la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Nel bene o nel male è sempre Vic ... corrieredellosport.it

Galatasaray, Osimhen: Siamo noi gli unici a metterci in difficoltàVictor Osimhen, attaccante del Galatasaray, ha parlato nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport dopo la gara di ieri con la Juventus in Champions League. fantacalcio.it

