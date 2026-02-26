Oscar Duarte | la rissa per la borsa dopo l' uscita di Richardson Hitchins

Nel pugilato di alto livello, la cancellazione di un titolo mondiale all’ultimo minuto mette in discussione non solo l’esito sportivo, ma anche la tutela economica degli atleti presenti. In un caso recente la rinuncia di un campione ha acceso la discussione sul pagamento completo agli sfidanti, evidenziando lacune contrattuali e delle pratiche di pagamento in circostanze eccezionali. L’analisi si concentra su come si sono mosse le parti coinvolte, quali sono le implicazioni immediate e quali scenari si aprono per chi resta pronto al confronto. La posizione di oscar duarte viene sostenuta da un allenatore con lunga esperienza nel settore. Stephen Edwards afferma che Duarte merita l’intero premio pattuito, poiché ha rispettato la pesata, completato il training camp e si è presentato al confronto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

