Orientamento scolastico | i ragazzi lo vogliono in azienda la scuola lo tiene in classe Il gap che alimenta la sfiducia della Gen Z
L'Osservatorio "Dopo il diploma" 2026, promosso dal Centro Nazionale Orientamento di ELIS in collaborazione con Skuola.net, fotografa le aspettative professionali di circa 1.500 studenti delle scuole superiori italiane. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Accoltellato a scuola: morto lo studente di 9 anni, fermato il compagno di classe che lo ha colpitoÈ morto il ragazzo di 19 anni dopo essere stato accoltellato, da un compagno di scuola, suo coetaneo, durante l’orario di lezione all’istituto...
Accoltellato a scuola: morto lo studente di 9 anni, arrestato il compagno di classe che lo ha colpitoÈ morto il ragazzo di 19 anni dopo essere stato accoltellato, da un compagno di scuola, suo coetaneo, durante l’orario di lezione all’istituto...
Temi più discussi: Dati sull'orientamento scolastico e professionale in Alto Adige; Addio scelte al buio: arriva Be Real, il nuovo piano per orientare 2.500 studenti riminesi; Be real: al via i percorsi di orientamento per i giovani all'E.N:A.I.P; Giovanisì a Didacta, la fiera sull’innovazione della scuola.
I ragazzi e la scuola . Incontri di orientamento per aiutare nella sceltaConfronto con esperti sul ruolo dei genitori nel sostegno ai propri figli. Un’occasione per sostenere nella decisione sull’iscrizione alle Superiori. Scegliere il percorso scolastico non è semplice ... lanazione.it
Orientamento scolastico: come scegliere la scuola giustaIl percorso scolastico e formativo di ciascuno prevede degli importanti momenti di passaggio da un ordine di scuola ad un altro che presuppongono una scelta che si auspica sia fatta nel modo più ... savethechildren.it
Ri-Orientamente Un progetto gratuito rivolto all studentess delle scuole superiori, che offre la possibilità di riflettere - con il supporto di un esperto in orientamento scolastico - sulla scelta effettuata per comprendere le proprie attitudini e scegliere la scuol - facebook.com facebook
OrientaMenti Live dedica un nuovo appuntamento al tema dell’orientamento scolastico, dando voce agli studenti e alle studentesse come protagonisti attivi dei processi decisionali e interlocutori fondamentali per il sistema educativo. Guarda la puntata youtu x.com