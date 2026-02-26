Prime immagini per il nuovo Orgoglio e Pregiudizio su Netflix: Emma Corrin e Jack Lowden guidano un cast d'eccezione nella miniserie in arrivo in autunno. Il fascino senza tempo dell'epoca Regency sta per tornare sul piccolo schermo con un'estetica rinnovata. È stato finalmente rilasciato il primo teaser trailer di quella che si preannuncia come la produzione televisiva più attesa del prossimo autunno: una rilettura in sei puntate di Orgoglio e Pregiudizio, il pilastro della letteratura romantica che continua a influenzare la cultura pop contemporanea. Le prime sequenze, pur prive di dialoghi, hanno già catalizzato l'attenzione globale puntando tutto sull'intensità degli sguardi tra i nuovi volti dei protagonisti. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Orgoglio e Pregiudizio, il primo sguardo alla nuova miniserie Netflix con Emma Corrin – Trailer

Orgoglio e pregiudizio: Emma Corrin e Jack Lowden sono Elizabeth e Mr Darcy nel trailer della miniserieLe prime immagini del progetto targato Netflix mostrano i due protagonisti del nuovo adattamento del romanzo di Jane Austen.

Leggi anche: In arrivo su Netflix la nuova serie in sei episodi di "Orgoglio e Pregiudizio" con Emma Corrin e Jack Lowden nei panni di Elizabeth Bennet e Mr. Darcy

Temi più discussi: Orgoglio e Pregiudizio: Il primo trailer della serie Netflix con Emma Corrin e Jack Lowden; Orgoglio e Pregiudizio, in autunno la serie Netflix tratta dal romanzo di Jane Austen; Orgoglio e Pregiudizio: il nuovo Mr. Darcy di Jack Lowden conquista il trailer; ‘Orgoglio e Pregiudizio’, Emma Corrin nel teaser della serie Netflix.

Netflix presenta la nuova serie di Orgoglio e Pregiudizio: cast, trama, data di uscita e tutto quello che sappiamoEmma Corrin è Elizabeth Bennet nella nuova miniserie in sei episodi tratta dal classico di Jane Austen. Tutto quello che sappiamo finora. elle.com

Orgoglio e Pregiudizio: il nuovo Mr. Darcy di Jack Lowden conquista il trailer (ed è già confronto con quello del 2005)Il mondo di Jane Austen torna sullo schermo con una nuova miniserie targata Netflix con Emma Corrin e Jack Lowden. Parte già il confronto tra i vari Mr. Darcy della storia. cosmopolitan.com

I protagonisti saranno Emma Corrin e Jack Lowden: saranno presenti, inoltre, Olivia Colman e Rufus Sewell - facebook.com facebook

In arrivo su Netflix la nuova serie in sei episodi di "Orgoglio e Pregiudizio" con Emma Corrin e Jack Lowden nei panni di Elizabeth Bennet e Mr. Darcy x.com