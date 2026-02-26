Orgoglio Donald e toni soft Show sul sogno americano Ma Teheran può colpirci

Da ilgiornale.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Discorso sullo stato dell'Unione mai così lungo. Niente attacchi alla Corte Suprema. "L'Iran ha missili per raggiungere noi e l'Ue" Donald Trump difende la sua America nell'atteso discorso sullo Stato dell'Unione e decanta i risultati degli ultimi 12 mesi, vantandosi di aver inaugurato una nuova "età dell'oro". Ma soprattutto, abbandona i toni accesi utilizzati sui social per criticare la Corte Suprema che ha bocciato i suoi dazi, scegliendo un approccio più istituzionale. Entrando a Capitol Hill il presidente stringe la mano ai 4 dei 9 giudici seduti in aula, si limita a parlare di una "decisione infelice" e insiste che la sua amministrazione andrà avanti con le tariffe: nessun insulto, né una messa in dubbio della legittimità del massimo organo giudiziario del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

