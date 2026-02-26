Ora per andare nel Regno Unito serve l’ETA istruzioni per chi parte da Pisa e Firenze

A partire dal 25 febbraio 2026, chi intende raggiungere il Regno Unito, che si tratti di Londra, Manchester o Edimburgo, sarà obbligato ad ottenere un'Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA) prima di partire. Questa nuova disposizione coinvolge chi parte da aeroporti come Pisa e Firenze e si applica a tutti i voli diretti verso destinazioni britanniche. La procedura diventa quindi un passaggio fondamentale per i viaggiatori.

Dal 25 febbraio 2026 chiunque voli o si muova verso il Regno Unito – Londra, Manchester, Edimburgo o altre destinazioni britanniche – deve ottenere prima della partenza un'Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA). La nuova regola riguarda tutti i cittadini italiani ed europei che non necessitano di visto per brevi soggiorni, ma intendono recarsi nel Regno Unito per turismo, visite familiari, affari o studio fino a sei mesi. L'ETA non è un visto ma è un documento digitale obbligatorio che autorizza il viaggio verso il Regno Unito.

