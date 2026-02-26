ora le destre ci tassano due volte pure il cloud

Il governo ha approvato un nuovo decreto che prevede una tassa sui servizi cloud, anche quelli offerti gratuitamente. La misura riguarda i fornitori di contenuti digitali, che dovranno versare un'imposta specifica. Tuttavia, questa decisione potrebbe avere ripercussioni sui consumatori finali, che potrebbero trovarsi a sostenere i costi aggiuntivi senza averne colpa.

Arriva la nuova tassa sul cloud. Un balzello che paghiamo due volte e che varrà anche per servizi teoricamente gratuiti. Il governo tassa pure il cloud. Persino quando è gratuito. Un decreto del ministero della Cultura ha introdotto un nuovo balzello per i contenuti salvati in cloud: a pagarlo saranno i fornitori, ma il rischio – molto concreto – è che i costi ricadano sui consumatori. Parliamo degli spazi in cui gli utenti archiviano file come foto e video e su cui dovranno pagare anche il "compenso per copia privata". In pratica, una tassa imposta dall'Italia per favorire i detentori del diritto d'autore. Il costo, per questa tassa unica al mondo, dipende dai giga di memoria acquistati: si pagheranno 0,0003 euro per ogni giga fino ai 500 gb totali (poi si scende a 0,0002).

